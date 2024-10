"Enjambre de drones" de Hizbulá atacó la mayor ciudad del norte de Israel

El Ejército israelí informó que Hizbulá lanzó durante la noche del domingo un ataque con un "enjambre de drones" contra Haifa, la mayor ciudad del norte del país, en el que resultaron heridas seis personas.

En un video publicado en su cuenta de X, las fuerzas armadas mostraron la evidencia de los daños tras el ataque y señalaron que durante esta jornada, más de 120 proyectiles disparados por Hizbulá desde el Líbano llegaron a territorio de Israel.

Según información recogida por el medio The Times of Israel, cinco personas resultaron heridas por el impacto del cohete en Haifa, de acuerdo a información suministrada por el Hospital Rambam, el mayor centro médico del norte de Israel, que luego elevó a seis la cifra.

"Una de las víctimas se encuentra en estado bueno o moderado y las otras cuatro presentan heridas leves", agregó la citada fuente de forma preliminar.

Por su parte, el canal oficial en la red Telegram de medios de guerra de la Resistencia Islámica reportó que Hizbulá lanzó un "ataque aéreo con un enjambre de drones contra la Base 7.200 al sur de Haifa, alcanzando una fábrica de explosivos con precisión".

