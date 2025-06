Flotilla de la Libertad: Barco llegó hasta puerto israelí y ocupantes serán deportados

El velero Madleen de la Flotilla de la Libertad, interceptado en la madrugada de este martes por Israel cuando se disponía a llevar ayuda humanitaria a Gaza con 12 activistas a bordo, entre ellos la sueca Greta Thunberg, llegó al puerto israelí de Asdod sobre las 21.00 hora local.

El barco, de 15 metros de eslora y dos mástiles, se empezó a ver en el horizonte desde la costa al norte del puerto una hora y media antes y permaneció en la distancia hasta que se hizo de noche, cuando empezó a navegar rumbo a puerto.

Más tarde, la policía israelí confirmó que se trataba del Madleen y el equipo jurídico de la Flotilla indicó que los activistas estaban en tierra israelí.

Junto al velero, a una distancia de alrededor de una milla, navegaban dos embarcaciones que lo escoltaron hasta su entrada a puerto.

En un mensaje en redes sociales, el Ministerio de Exteriores israelí confirmó que los pasajeros del Madleen están siendo sometidos a un examen médico para asegurar que gozan de buena salud.

"El 'yate selfi' atracó en el puerto de Asdod hace poco", se lee en el mensaje, publicado en el canal oficial de Exteriores en la red social X.

Junto al mensaje, el ministerio incluyó fotografías de Greta Thunberg y del brasileño Thiago Ávila, que también viajaba a bordo del barco.

Las informaciones sobre el paradero del Madleen han sido contradictorias a lo largo del día, puesto que si bien el Gobierno israelí dijo que había sido remolcado al puerto de Asdod, el equipo jurídico de la Flotilla informó después de que los 12 pasajeros y activistas a bordo aún no habían sido trasladados a Israel y permanecían en el mar.

Según el equipo legal de la Flotilla, la intención de las autoridades israelíes es deportarlos a su llegada y quienes no puedan ser deportados hoy, probablemente comparecerán ante el tribunal para una audiencia mañana.

Adalah, la única organización palestina que representa a este colectivo ante las cortes israelíes, reiteró que los activistas a bordo del barco forman parte de "una misión civil" para romper el bloqueo israelí sobre Gaza, y calificó de "ilegal" que, según afirman, fueran interceptados en aguas internacionales y detenidos.

"Muy pronto ya que no tenemos intención de retener a estas personas, serán devueltos a sus países de origen", afirmó el portavoz del Gobierno israelí David Mencer en su habitual encuentro digital con periodistas.

El portavoz, además, quiso restar importancia a la iniciativa al declarar que más que una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza y alimento, "era un yate para selfies. No era ayuda humanitaria, era activismo en Instagram".

Mencer defendió que permitir la llegada del barco a Gaza "abriría las compuertas al terrorismo respaldado por Irán, a extremistas de todo el mundo y a pseudoactivistas en busca de titulares sobre el bloqueo legal de Israel".

The ‘Selfie Yacht’ docked at Ashdod Port a short while ago. The passengers are currently undergoing medical examinations to ensure they are in good health. pic.twitter.com/dGOhPxQnYI