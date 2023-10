Hamás publicó video de nieta de chileno secuestrada

El grupo islamista Hamás difundió este lunes un video en el que aparece Mia Schem, nieta de chileno secuestrada durante la ofensiva en Israel que derivó en el conflicto bélico en Medio Oriente.

Se trata de una joven de 21 años que el pasado 7 de octubre participaba en el festival de música electrónica en la frontera con Gaza.

El evento, que se realizaba en las afueras del Kibutz Reim, fue uno de los primeros objetivos de Hamás, donde sus milicianos asesinaron y tomaron cautivos a varios de los asistentes.

El video, la primera prueba de vida de uno de los rehenes de Hamás en Gaza, fue publicado hoy en un canal de Telegram del grupo islamista con el título "Muyahidines de las Brigadas Al-Qassam prestan atención médica a una prisionera en Gaza, capturada el primer día de la batalla de Al-Aqsa Flood".

"Hola, soy Mia Schem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de Sderot; estaba en una fiesta. Me hirieron gravemente en la mano. Me operaron de la mano en el hospital (de Gaza) durante tres horas. Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Solo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos. Que me saquen de aquí lo antes posible. Por favor", dice la joven en la grabación.

