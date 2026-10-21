Hospitales de Gaza se quedaron sin insumos para sus generadores

El Ministerio de Sanidad de Gaza anunció que se agotaron las reservas del aceite lubricante necesario para el funcionamiento de los generadores eléctricos de los hospitales de la franja palestina, lo que amenaza con dejar sin electricidad servicios vitales.

La crisis supone el "colapso" y el "deterioro mecánico inmediato" de los generadores que aún funcionan, que operan en "condiciones técnicas y de ingeniería complejas", según un comunicado del ministerio, que advierte de que su parada interrumpiría el suministro eléctrico a "numerosos departamentos vitales y que salvan vidas".

Los hospitales gazatíes necesitan más de 2.500 litros de aceite al mes para mantener en marcha los generadores, que consumen más de lo habitual por las largas horas de funcionamiento y su necesidad urgente de mantenimiento, según la autoridad.

Desde la gran ofensiva de octubre de 2023, tras el ataque terrorista de Hamás, Israel ha atacado Gaza sin distinción de objetivos, destruyendo infraestructura y dependencias civiles; incluyendo la red de hospitales.

Sanidad recordó que lleva tiempo advirtiendo de que las "soluciones de emergencia", que permiten la entrada de cantidades limitadas de aceite, no dan más margen a los generadores, e instó a "todas las partes implicadas" a intervenir de inmediato para garantizar la entrada de aceite y de piezas de recambio.

Desde el miércoles de la semana pasada no entran en Gaza los camiones comerciales que abastecían los mercados de productos frescos como fruta, verdura o carne; en una medida que depende la autoridad militar israelí que gestiona los asuntos civiles en Gaza y controla los pasos fronterizos.