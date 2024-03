Israel declara estatales 800 hectáreas en el valle del Jordán en Cisjordania ocupada

El Gobierno israelí ha declarado como tierras estatales 800 hectáreas en el valle del Jordán, en Cisjordania ocupada, una zona tradicionalmente poblada por campesinos palestinos y que Israel quiere anexionar al cercano asentamiento colono de Yafit.

Se trata de la mayor extensión de tierra palestina designada como estatal para el proyecto colonial israelí en Cisjordania desde los Acuerdos de Oslo, denunció la ONG israelí Peace Now, que documenta la colonización en los territorios palestinos, ocupados por Israel desde 1967.

Peace Now asegura que, con el nuevo Gobierno de Benjamín Netanyahu apoyado por la ultraderecha colona, 2024 marca ya el récord en la extensión de tierras declaradas como estatales.

El ministro de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich -que dirige el departamento dentro del Ministerio de Defensa que autoriza los asentamientos-, anunció la declaración de estas 800 hectáreas como tierras estatales, que se suma a las 264 hectáreas aprobadas el pasado 29 de febrero, entre los asentamientos de Maale Adumim y Keidar, cerca de Jerusalén.

Smotrich anunció ese día además la aprobación de 3.500 viviendas adicionales en esos asentamientos, como represalia a un ataque palestino el mes pasado en la entrada de Maale Adumim, que dejó un colono muerto.

"La declaración de tierras estatales es uno de los principales métodos mediante los cuales el Estado de Israel busca afirmar el control sobre las tierras en los territorios ocupados", indicó Peace Now.

🚨 BREAKING: Israeli Govt Declares 8,000 Dunams in Jordan Valley as State Lands 🚨



As Secretary of State Blinken meets with PM Netanyahu, Minister Smotrich announces a significant declaration of state lands.



It's the largest since the Oslo Accords, with 2024 setting a record. pic.twitter.com/0UTeBPOzo7