Israel reabrió algunas entradas a Gaza para ayuda humanitaria, pero Rafah sigue cerrado

Israel reabrió este lunes el cruce fronterizo a Gaza de Kerem Shalom, en el sureste, así como otros cruces adicionales para el acceso de ayuda humanitaria, aseguró a la agencia de noticias EFE el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

"Siguiendo una directiva del escalón político, el cruce de Rafah permanecerá cerrado al movimiento de personas hasta nuevo aviso", recogió el comunicado de la organización; que no hizo alusión a cuándo podría facilitarse la entrada de ayuda por este punto de unión entre Gaza y Egipto.

Israel cerró ayer domingo todos los puntos de acceso a Gaza, aseguró, como represalia por un presunto ataque de Hamás en el sur del enclave. El Ejército israelí también bombardeó el sur y el centro de la Franja, matando a unas 45 personas, confirmó Sanidad gazatí a EFE.

Según la prensa israelí, el Gobierno decidió paralizar el acceso de bienes básicos a Gaza como comida, medicinas o combustible, a sugerencia del jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, que acusó a los islamistas de haber violado el acuerdo de alto el fuego.

El acuerdo anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, estipulaba la entrada inmediata de ayuda humanitaria, cuyo acceso al enclave -que padeció una hambruna en la ciudad de Gaza y áreas aledañas- ha aumentado desde el inicio de la tregua, pero sigue muy por debajo de las necesidades de sus 2,1 millones de habitantes.