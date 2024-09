La ONU advierte del riesgo de "una catástrofe inminente" en Medio Oriente

La coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, advirtió este domingo de que Oriente Medio se encuentra "al borde de una catástrofe inminente" tras la reciente escalada de la violencia entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.

"Con la región al borde de una catástrofe inminente, nunca se insistirá lo suficiente: NO [sic] existe una solución militar que dé más seguridad a ninguna de las partes", dijo la responsable en un escueto comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la misión de Naciones Unidas en el Líbano.

“With the region on the brink of an imminent catastrophe, it cannot be overstated enough: there is NO military solution that will make either side safer.” - @UN Special Coordinator for #Lebanon @JeanineHennis. pic.twitter.com/CNXSO4VhTF