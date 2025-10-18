Los muertos por la ofensiva israelí en Gaza superan los 68.000

El número total de muertos causados por la ofensiva de Israel en Gaza subió este sábado a 68.116, según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja, tras añadir a 120 personas que figuraban como desaparecidas de las que corroboró su defunción.

Sanidad sumó en total 149 muertos al cómputo total, esos 120 desaparecidos y otras 29 defunciones registradas a lo largo del jueves y el viernes los hospitales de Gaza.

De estos, 23 fueron cuerpos recuperados entre escombros y de lugares de difícil acceso, dos fueron personas que fallecieron a causa de sus heridas y cuatro son gazatíes muertos en ataques israelíes, a pesar del alto el fuego.

"Se han añadido 120 a las estadísticas acumulativas de fallecidos, cuyos datos fueron completados y aprobados por el Comité Judicial", indicó el ministerio.

El comité, según explicó con anterioridad un funcionario de Sanidad a EFE, es el encargado de revisar las denuncias por desaparición que familiares y allegados envían al ministerio sobre sus seres queridos.

Sanidad denunció además que el Ejército israelí ha matado a 27 personas (sin incluir los once fallecidos de un ataque el viernes a un minibús de desplazados) desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, el 10 de octubre.

Estos ataques han causado además al menos 143 heridos según su registro.

Por otro lado, los equipos de rescate gazatíes han podido recuperar al menos 404 cadáveres que estaban atrapados entre los escombros o en difícil acceso en el enclave desde que comenzó la tregua. Antes, la presencia de las tropas israelíes o los bombardeos constantes hacían muy difícil para los equipos de rescate desempeñar su labor.