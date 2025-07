Organizaciones israelíes acusan, por primera vez, que su país comete genocidio en Gaza

Las organizaciones israelíes B'Tselem y Physicians for Human Rights Israel (PHRI) acusaron este lunes que el Gobierno de su país está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, siendo la primera vez que ONG locales califican así la ofensiva ordenada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Precisamente, en este momento es especialmente importante llamar a las cosas por su nombre", afirmó en una rueda de prensa en Jerusalén la doctora Daphna Shochat, de PHRI, al presentar un informe del grupo analizando la situación médica en el enclave.

On October 13, 2023, the Israeli military ordered the evacuation of 22 hospitals in #Gaza City and the northern Gaza Strip. That day marked the start of an unprecedented assault on Gaza’s health system.

-

Over the following 22 months, Israel systematically targeted Gaza’s… pic.twitter.com/wvOx1FTwUW — Physicians for Human Rights Israel (PHRI) (@PHRIsrael) July 28, 2025

Por su parte, la directora ejecutiva de B'Tselem, Yuli Novak, dijo que la realidad "no nos deja más opciones que reconocer la verdad: Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos de la Franja de Gaza".

Novak describió la sociedad israelí como una "capaz de borrar la humanidad de la gente y de perder toda su empatía y obligaciones morales" a través de un "largo proceso de deshumanización de los palestinos".

As Israelis and Palestinians who live here and are exposed on a daily basis to testimonies and lived realities, it is our duty to speak the truth and say in the clearest way: Israel is committing genocide - this is our genocide.



We believe that it is our duty to speak truth from… pic.twitter.com/mfBRu9WGCP — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) July 28, 2025

"Es una combinación terrorífica de circunstancias que nos llevan a la realidad que todos observamos hoy", aseguró la responsable.

Además del informe de PHRI, que analiza los efectos médicos de la ofensiva israelí para concluir que cumple con los requisitos legales para considerarse un genocidio, de acuerdo a la Convención de Ginebra, B'Tselem publicó su propio informe documentando declaraciones de políticos y altos cargos militares llamando a destruir la sociedad palestina en Gaza.

Asimismo, la organización, centrada en denunciar la ocupación de los territorios palestinos y los efectos de las políticas israelíes sobre sus residentes, avisó de que Israel está replicando lo aprendido en Gaza en Cisjordania ocupada, aunque en menor escala.

El grupo asegura que existe el riesgo de que el genocidio se extienda a toda la población palestina.

ONG internacionales también han denunciado genocidio

Algunas ONG internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, ya denunciaron que Israel está cometiendo un genocidio o "actos genocidas" en Gaza, mientras que Sudáfrica acusó al Estado judío, en diciembre de 2023, de estar cometiendo un genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en un caso que sigue en curso.

En su rueda de prensa, las ONG aseguraron que los principales responsables de lo que está sucediendo son los dirigentes israelíes, pero acusaron también a la comunidad internacional de no hacer suficiente para frenar la guerra.

Casi 60.000 palestinos han muerto y decenas de miles más han resultado heridos durante la ofensiva israelí contra Gaza, que respondió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Salud gazatí.

Netanyahu: la ofensiva en Gaza no cesará hasta "eliminar a Hamás y regreso de rehenes"

El mismo día en que se produjeron las denuncias de las ONG, el primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró que Israel no cesará en su ofensiva sobre Gaza hasta cumplir sus dos principales objetivos: la eliminación de Hamás y el retorno de los rehenes que siguen en poder del grupo islamista en la Franja.

"Tenemos una tarea que completar: la eliminación de Hamás y el regreso de nuestros rehenes. No nos rendiremos ni un instante. Son dos objetivos interrelacionados", afirmó durante una visita a la sede del Directorio de Inteligencia Militar, el principal órgano de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

There is no starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza, and I assure you that we have a commitment to achieve our war goals.



We will continue to fight till we achieve the release of our hostages and the destruction of Hamas' military and governing capabilities. They… pic.twitter.com/cND0ZoejgJ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 28, 2025

Netanyahu aseguró que no tiene "ninguna duda" de que ambos objetivos son alcanzables y vinculó su convicción al precedente de la confrontación con Irán en junio: "Fue un logro enorme de proporciones históricas", sostuvo.

"Esta combinación entre lo político... y los escalones militares, y luego la combinación entre inteligencia, fuerza aérea y otras ramas. Esta combinación dio el resultado", señaló.