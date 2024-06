Primer ministro israelí: "Estamos preparados para una acción muy fuerte en el norte"

"Estamos preparados para una acción muy fuerte en el norte", aseguró este miércoles el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una vista a las tropas apostadas en la frontera con Líbano después de varios días de intenso intercambio de fuego con Hizbulá.

"Ayer el suelo ardía aquí y me alegro de que lo apagaran, pero también ardía el suelo en el Líbano", aseveró en un recorrido por la ciudad visita a Kiryat Shmona en referencia al gran incendio que ayer asoló parte del norte de Israel provocado por la metralla de lanzamientos de la milicia chií libanesa.

Netanyahu comprobó de primera mano la situación de seguridad en el norte de mano del comandante de la 769º brigada que opera en la zona, Avraham Marciano; y del general de brigada en la reserva, Alon Friedman.

"Quien piense que nos hará daño y nos quedaremos de brazos cruzados está cometiendo un gran error. Estamos preparados para una acción muy fuerte en el norte. De una forma u otra restableceremos la seguridad en el norte", prometió el primer ministro.

Las hostilidades en la divisoria comenzaron el 8 de octubre, al día siguiente de que estallara la guerra en la Franja de Gaza, en solidaridad de Hizbulá con las milicias islamistas palestinas del enclave; aunque el cruce del fuego se ha intensificado mucho en los últimos meses, lo que hace temer una guerra abierta entre las partes, una posibilidad que ha tomado aún más fuerza estos días.

Prime Minister Netanyahu:



"We said, at the start of the war, that we would restore security in both the south and the north – and this is what we are doing. pic.twitter.com/dEH5IuyZ9q