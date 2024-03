UNRWA afirma que Israel no permitirá más convoyes humanitarios en el norte de Gaza

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmó este domingo que Israel ha comunicado a la organización que no aprobará más convoyes humanitarios dirigidos al norte de la Franja de Gaza, donde la hambruna ya es una realidad.

"A pesar de la tragedia que se está desarrollando bajo nuestra vigilancia, las autoridades israelíes informaron a la ONU de que ya no aprobarán ningún convoy de alimentos de UNRWA hacia el norte", indicó Lazzarini en un comunicado.

El comisionado recordó que UNRWA, que provee servicios a casi 6 millones de palestinos en diferentes países y es el principal actor humanitario en la Franja de Gaza, es en plena guerra "el principal sustento" para más de 2 millones de desplazados internos en el enclave y el único que puede proporcionar "asistencia vital" en el norte.

"Esto es indignante y hace que sea intencional obstruir la asistencia para salvar vidas durante una hambruna provocada por el hombre. Estas restricciones deben levantarse", clamó Lazzarini.

El comisionado indicó que si se impide a UNRWA cumplir su mandato en Gaza, "el tiempo correrá más rápido hacia la hambruna y muchos más morirán de hambre, deshidratación y falta de refugio".

Israeli authorities have denied @UNRWA food convoys to northern #Gaza for the last 2️⃣ months.



Israel claims that "hundreds of aid trucks are waiting" for @UN to distribute it, @AP reports. "No time for misinformation. Enough," our @JulietteTouma said.https://t.co/bBTFOy8I7t