Reportan explosión en cercanías del aeropuerto de El Cairo

Un depósito de combustible, en unas instalaciones militares cercanas al Aeropuerto Internacional de El Cairo, sufrió una explosión por motivos todavía desconocidos.

La explosión fue escuchada por los residentes que viven en el barrio aledaño al aeródromo, situado en el norte de El Cairo, según informó una fuente de seguridad a Efe.

