Israel volvió a atacar al Líbano: asegura que fue contra el grupo Hizbulá

El Ejército de Israel bombardeó este 2 de enero diferentes puntos del sur de Líbano, zona que suele atacar diariamente pese a que hay declarado un alto el fuego entre ambos países, asegurando haber apuntado a "infraestructura terrorista" de la milicia chiita Hizbulá.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron instalaciones de infraestructura terrorista de Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano", dijo un comunicado, que agrega que un blanco fue "un complejo de entrenamiento para realizar ejercicios y entrenar a sus terroristas, con el fin de planificar y ejecutar ataques terroristas contra tropas y civiles israelíes".

"El entrenamiento de los terroristas en el complejo incluyó ejercicios de tiro y otros ejercicios con armas. Además, el Ejército atacó estructuras militares que recientemente se utilizaban para almacenar armas para las actividades terroristas de Hizbulá", añadió la nota.

Según Israel, estos entrenamientos militares por parte del grupo libanés "constituyen una violación del acuerdo de alto fuego y representan una amenaza" para su Estado.

En noviembre de 2024, Israel y Líbano firmaron un alto el fuego por 60 días, que no se renovó formalmente, y las tropas de Tel Aviv todavía mantienen posiciones en el sur del país árabe y los bombardeos son prácticamente diarios. El grupo Hizbulá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, poco después de la entrada en vigor de ese alto el fuego.