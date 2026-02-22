Netanyahu busca ampliar alianzas y propone eje con India, Grecia y Chipre

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó este domingo al inicio de la reunión de su gabinete que más allá de su consolidada alianza con Estados Unidos, pretende crear un eje de países del que formen potencias mundiales como la India y países vecinos como Grecia o Chipre que garanticen su "fortaleza y futuro" en Medio Oriente.

"Tenemos una alianza única y, en mi opinión, histórica con Estados Unidos, tanto entre países como en mi relación personal con el presidente (Donald) Trump. Esta alianza no significa que no busquemos alianzas adicionales; al contrario, las cultivamos constantemente", dijo el líder israelí.

En este sentido, anunció que el miércoles llegará a Israel el primer ministro de la India, Narendra Modi, con quien asegura mantener una importante amistad, reiterando además que en los últimos años las relaciones entre ambos países se han fortalecido.

" (...) Y llegará aquí para que podamos fortalecerlo aún más mediante una serie de decisiones relacionadas con el fortalecimiento de la cooperación entre gobiernos y países: cooperación económica, política y de seguridad", agregó.

Así, el mandatario israelí aseguró que quiere crear "un sistema completo de alianzas en torno a Oriente Próximo o dentro de él" que incluya a la India, países del Mediterráneo (como Grecia o Chipre) y naciones árabes y africanas que no especificó.

"La intención es crear un eje de países que vean la realidad, los desafíos y los objetivos con una sola mirada, en contraposición a los ejes radicales. Todos estos países comparten una percepción diferente, y la cooperación entre nosotros puede rendir grandes frutos y, por supuesto, asegurar nuestra fortaleza y futuro", agregó.

Medio Oriente vive uno de los momentos más tensos y críticos desde que estalló la ofensiva de Israel en Gaza. Más de dos años después, la región continúa en una situación de inestabilidad máxima mientras el Gobierno de Netanyahu no solo parece poco dispuesto a poner fin a ello, sino que aspirar a seguir imponiendo su control sobre ella.

El temor ahora de la comunidad internacional es que en las próximas semanas pueda estallar una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en medio de las negociaciones sobre su programa nuclear, que de momento no parecen haber dado grandes frutos.