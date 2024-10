Netanyahu: "No es el final de la guerra en Gaza; es el principio del final"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves, en un nuevo anuncio grabado tras la confirmación de la muerte del líder de Hamás y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, que "no es el final de la guerra en Gaza; es el comienzo del final".

Tras publicar un video en hebreo de 4 minutos hace unas horas donde confirmaba la muerte del líder del grupo islamista en el que anunciaba que era "el comienzo del día después de Hamás", Netanyahu publicó un nuevo video grabado en inglés donde aseguraba que "aunque no es el fin de la guerra en Gaza sí es el principio del final".

"Yayha Sinwar está muerto. Fue matado en Rafah por los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", resaltó el primer ministro, quien lanzó un mensaje a los gazatíes: "esta guerra puede acabarse mañana si Hamás depone las armas y devuelve a nuestros rehenes".

Yahya Sinwar is dead.



He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.



While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW