Netanyahu visita EEUU: Se reunirá con Biden en búsqueda de avanzar en una tregua

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó el lunes a Washington para reunirse con altos funcionarios del Gobierno y con el presidente Joe Biden, una visita que tiene el objetivo de avanzar en una tregua con Hamás, en un momento de turbulencias internas en Estados Unidos.

La visita arrancó anoche con un encuentro con representantes de las familias de los secuestrados estadounidenses y también con familiares que han viajado con el primer ministro israelí.

As I departed for the United States, I thanked President Biden for the many things he did for the State of Israel during the war and his years as President, Vice President, and Senator.



I look forward to my important meeting with the President.



