Aumenta a 100 la cifra de muertos por explosión en Beirut, con 4.000 heridos

El número de muertos por la explosión en el puerto de Beirut que el martes sacudió la capital libanesa subió a 100 y el de heridos ya es de más de 4.000, informó hoy la Cruz Roja libanesa.

"Hasta ahora, unas 4.000 personas han resultado heridas y unas 100 han perdido sus vidas. Nuestros equipos continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las áreas de alrededor", aseguró a Efe el portavoz de Cruz Roja, Rodney Eid.

El primer ministro libanés, Hasan Diab, reveló en una reunión con el presidente de la República, Michel Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar fue la causa de la explosión, aunque se desconoce el origen.

Este miércoles es el primer día de luto nacional declarado en el país, en estado de emergencia durante dos semanas.

El Consejo Supremo de Defensa libanés decretó ayer Beirut como "zona catastrófica".

La comunidad internacional ha mostrado su solidaridad con el pueblo y el gobierno del Líbano, que pasa por su peor crisis económica desde el final de la guerra civil (1975-1990).

La Unión Europea (UE) lamentó hoy la fuerte explosión y se declaró preparada para dar su asistencia al Líbano.

"La Unión Europea expresa su plena solidaridad y su total respaldo a las familias de las víctimas, a la población y a las autoridades libanesas debido a las violentas explosiones que han afectado a Beirut", dijo el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló también en Twitter que sus pensamientos están con la población del país y con las familias de las víctimas de la trágica explosión. "La UE está preparada para facilitar asistencia y apoyo", añadió.

My thoughts are with the people of #Lebanon and with the families of the victims of the tragic #BeirutBlast The EU stands ready to provide assistance and support. Stay strong.

El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas de las explosiones y señaló que la UE está con la población de Beirut "en estos difíciles momentos". "Nuestro Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias está en contacto con las autoridades de protección civil de Líbano", expresó.

My condolences to the families of the victims of the explosions in Beirut. #EU stands by the people of #Beirut in these difficult moments. Our 🇪🇺 Emergency Response Coordination Centre is in contanct with the civil protection authorities of #Lebanon.