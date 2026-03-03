El Gobierno palestino condena los ataques contra "países árabes hermanos"

El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina condenó este martes los "ataques contra países árabes hermanos" y expresó su "plena solidaridad con ellos", en el marco de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

En la reunión semanal mantenida por el gabinete del Ejecutivo palestino, que gobierna sobre las zonas de Cisjordania ocupada donde Israel no ejerce su control administrativo, condenó los "ataques contra los estados árabes hermanos, reiteró su rechazo a cualquier violación de su soberanía y los consideró una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas".

"El Gabinete afirmó su plena solidaridad con los países afectados y su apoyo a todas las medidas que adopten para salvaguardar su seguridad y estabilidad", dice el Ejecutivo en un comunicado, en el que no detalla a qué países árabes se refiere.

El Gobierno palestino añade que está monitorizando los acontecimientos regionales y que su célula de emergencia está en "coordinación continua".

Estados Unidos e Israel iniciaron durante la madrugada del sábado la operación 'Furia Épica', como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado alrededor de 800 muertos en Irán. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Irán, por su parte, ha lanzado ataques en represalia contra Israel y otros países de la región: Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Kuwait y Chipre.

Israel, donde se han registrado diez muertos por misiles iraníes, ha extendido los ataques también a Líbano contra Hizbulá, donde 31 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.