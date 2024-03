Guterres: "Es hora de dar la esperanza de que habrá un Estado palestino"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró este sábado que es necesario acordar un alto el fuego en la Franja de Gaza, liberar a los rehenes en manos del grupo islamista Hamás, y dar esperanza sobre la creación de un Estado palestino independiente.

"Es hora de crear esperanza para el pueblo palestino de que habrá un Estado palestino", dijo Guterres en una rueda de prensa desde el aeropuerto de Arish, en Egipto, después de visitar el cruce fronterizo de Rafah, que conecta la península del Sinaí con el enclave.

El jefe de la ONU afirmó que debe hacerse "todo lo posible" para evitar una ofensiva de Israel en la localidad palestina de Rafah, en el extremo sur de la Franja y donde se encuentran unos 1,5 millones de desplazados por la guerra iniciada el pasado 7 de octubre.

"Todos van a asumir sus responsabilidades con la Historia. Para mí, está claro: Necesitamos evitar una situación catastrófica en Rafah", aseveró Guterres, al añadir que hay "un claro consenso" entre Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la comunidad internacional contra esa ofensiva terrestre.

Consultado sobre cómo se podrían mitigar los efectos de una ofensiva en Rafah, el diplomático respondió: "No me pregunten cómo puedo garantizar que el gobierno israelí haga lo que sea, porque está claro que el gobierno israelí normalmente no hace lo que le pido".

El diplomático inició una breve gira que lo llevará a El Cairo, donde romperá el ayuno del mes sagrado musulmán de ramadán con refugiados sudaneses, y viajará a Jordania el domingo para encontrarse con las principales autoridades del país y visitar las instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Every year, I undertake a solidarity mission during the holy month of Ramadan, a time for spreading compassion, community & peace.



This year, I have come to the Rafah crossing to spotlight the hardship and pain of Palestinians in Gaza – and the obstacles to easing their plight. pic.twitter.com/EJmtL966O4