Bombardeos de Israel en Siria dejan 46 muertos, según ONG

Al menos 46 soldados de las fuerzas gubernamentales sirias y miembros del grupo chií libanés Hizbulá murieron este viernes, en una serie de bombardeos perpetrados por Israel contra varias posiciones de la provincia de Alepo, en el norte de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG dijo en un comunicado que 36 soldados sirios, siete combatientes de Hizbulá y otros milicianos proiraníes murieron en los ataques, que tuvieron como objetivo un almacén de misiles del grupo chií cerca del aeropuerto internacional de Alepo, así como otras instalaciones utilizadas por la formación aliada de Damasco.

Según el Observatorio, con sede en el Reino Unido pero con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, este es el ataque de Israel que ha dejado más muertos en suelo sirio en los últimos tres años.

Asimismo, la ONG indicó que se espera que la cifra de muertos siga creciendo, debido a que el bombardeo dejó "decenas" de heridos en estado grave.

Por su parte, una fuente militar dijo a la agencia de noticias oficial siria SANA que el ataque tuvo lugar sobre la 1:45 hora local del viernes (22:45 del jueves en Chile), cuando "el enemigo israelí lanzó una agresión aérea desde Athriya, al sureste de Alepo", que provocó la muerte de un número no especificado de "civiles y de personal militar".

A la vez, el Ministerio de Exteriores sirio calificó el ataque como una "agresión terrorista", y llamó a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades ante las graves y repetidas violaciones israelíes de los principios del derecho internacional".

Scenes showing a fraction of the intense Israeli airstrikes last night which hit the city of Aleppo in northern Syria, resulting in dozens of casualties and Syrian civilians and soldiers alike, as reported by local media sources. pic.twitter.com/eVTZnHRjyf