EEUU asestó varios golpes al gobierno de Turquía por su ataque en Siria

El gobierno de EE.UU. cumplió ayer lunes sus amenazas a Turquía sobre las consecuencias de su incursión en el norte de Siria al sancionar a tres ministros del Ejecutivo del presidente Recep Tayyip Erdogan, anunciar que subirá los aranceles contra el acero turco hasta el 50 por ciento y cerrar las puertas a un posible acuerdo comercial entre ambos países.

"Estados Unidos responsabiliza al gobierno turco por el aumento de la violencia por parte de las fuerzas turcas, poniendo en peligro a civiles inocentes y desestabilizando la región", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en sus siglas en inglés) ha bloqueado los activos y ha prohibido la entrada en EE.UU. de los ministros de Defensa Nacional, Hulusi Akar, el de Interior, Suleyman Soylu, y del de Energía, Fatih Donmez, y ha sancionado a los propios ministerios de Defensa Nacional y Energía como instrumentos del gobierno para la incursión en Siria contra los kurdos.

Como resultado de la acción, EE.UU. ha bloqueado todos los activos que los ministros puedan tener bajo jurisdicción estadounidense, ha prohibido a personas o entidades de EE.UU. mantener relaciones comerciales o financieras con los designados por el Tesoro y ha puesto en suspensión la entrada de los funcionarios en el país.

Sin embargo, el gobierno estadounidense subrayó que sí autoriza actividades oficiales de las Naciones Unidas que involucran al Ministerio de Defensa Nacional o al Ministerio de Energía y Recursos Naturales del gobierno de Turquía, entre otras cuestiones.

Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) took action against two ministries and three senior Turkish Government officials in response to Turkey’s military operations in Syria. https://t.co/kLfrpsvQGV