Kurdos afirman que 785 extranjeros del Estado Islámico se escaparon

Las autoridades kurdas afirmaron que 785 extranjeros vinculados al Estado Islámico (EI) escaparon tras un ataque al campo de detención de Ain Issa, controlado por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), las milicias lideradas por kurdos.

La autoridad autónoma del norte y este de Siria, indicó que un grupo de "mercenarios de Turquía" atacaron el centro de Ain Issa con apoyo aéreo de la aviación turca, mientras que miembros del EI atacaron a los guardias y escaparon.

Las autoridades kurdas afirmaron que redujeron a los efectivos que disponen para vigilar a los 12.000 yihadistas y alrededor de 70.000 familiares de miembros del EI que afirman tener detenidos en cárceles y centros de detención, para poder defenderse de los turcos.

"Si el mundo considera seriamente al EI como una amenaza para su seguridad, de lo que no estoy seguro al 100%, tiene una gran oportunidad de probarlo. Si no, todos sufrirán las consecuencias muy pronto, pero esta vez puede que no haya nadie para hacer el trabajo por ellos", indicó el vocero de las FSD Mustafa Bali.

"No, no deberías esperar que nos encarguemos de sus terroristas presos mientras no tienes problema en ver a nuestros hijos asesinados, a nuestro pueblo desplazado y nuestra región limpiada étnicamente", agregó.

El ejército turco comenzó la invasión del norte de Siria el pasado miércoles, después de que EE.UU., aliado de los kurdos contra el EI, anunciara su retirada de la zona ante la inminencia de la operación, lo que ha sido considerado como una "traición" por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), que lideran los kurdos.