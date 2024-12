Estados Unidos bombardeó instalaciones de los hutíes en Yemen

Estados Unidos confirmó haber bombardeado instalaciones de los rebeldes hutíes de Yemen en las afueras de Saná, capital del país, después de que los insurgentes acusaran a Washington y a Londres de haber atacado sus cuarteles militares en la zona.

El Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) declaró este sábado en un comunicado que llevó a cabo ataques aéreos de precisión contra una instalación de almacenamiento de misiles y una instalación de comando operada por los hutíes en Saná.

El bombardeo buscaba "degradar las operaciones de los hutíes como ataques contra buques de guerra y buques mercantes de la Armada de Estados Unidos en el sur del mar Rojo", detalló.

Minutos después del ataque, el Ministerio de Información del gobierno de Saná indicó en un breve mensaje por Telegram: "Está claro que los estadounidenses no han aprendido de sus errores y seguirán cosechando humillaciones a manos de nosotros, los yemenitas".

En la operación participaron activos de la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, incluidos aviones F-18.

El comunicado del Centcom llega después de que los rebeldes chiíes hutíes de Yemen acusaron este sábado a Estados Unidos y a Reino Unido de bombardear una zona que alberga cuarteles militares en las afueras de Saná, informó la televisión yemení Al Masirah, portavoz de los insurgentes.

CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen



TAMPA, Fla. - U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP