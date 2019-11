Yihad Islámica e Israel acordaron un alto al fuego en Gaza

Un alto el fuego entre Israel y la Yihad Islámica palestina ha devuelto la calma desde la mañana de este jueves tras una noche en la que la aviación israelí intensificó los bombardeos contra el grupo islamista ante el incesante lanzamiento de cohetes desde Gaza.

"Egipto y la ONU trabajan duro para evitar que la más peligrosa escalada en Gaza y alrededores conduzca a una guerra. Las próximas horas y días serán críticos. Todos deben mostrar la máxima moderación y hacer su parte para evitar el derramamiento de sangre", anunció en su Twitter el enviado especial de la ONU en Oriente Medio, Nickolay Mladenov.

#BREAKING: #Egypt and the #UN worked hard to prevent the most dangerous escalation in and around #Gaza from leading to #war. The coming hours and days will be critical. ALL must show maximum restraint and do their part to prevent bloodshed. The #MiddleEast does not need more wars