Fue su última voluntad: Abuela pidió peculiar monumento de pene en su tumba

Catarina Orduña Pérez, una mujer de 99 años de Veracruz, México, dejó claro su último deseo antes de morir: quería que en el lugar de su entierro se erigiera un monumento al pene, que esta semana fue desvelado sobre su tumba.

Doña Cata, como era conocida en el pueblo de Misantla, siempre pensó que el órgano masculino era especial y merecía ser reconocido, por lo que su familia encargó una escultura al artista Isidro Lavoingnet, según contaron medios locales.

Su historia también fue recogida por el portal Vice, donde su nieto, Álvaro Mota Limón, explicó que la mujer quería "romper el paradigma de los mexicanos, quienes a veces dejan las cosas escondidas por no tener una mente abierta".

Doña Cata, an absolute legend, embodying that big verga energy she was always talking about. #BVE pic.twitter.com/dyfZvKJMw1