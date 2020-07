López Obrador se prepara para visitar a Trump: "Podemos hablar de béisbol, de muchas cosas"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se haría la prueba de la Covid-19 si la Casa Blanca lo exige como protocolo para su reunión con Donald Trump el próximo miércoles.

"Creo que está en el protocolo y vamos a cumplir todos los protocolos, como lo tenemos que hacer. Si hace falta si, todavía no sabemos, pero si está en el protocolo no me niego", expresó el presidente en su rueda de prensa matutina.

El mandatario adelantó más detalles sobre su visita a Washington el próximo 8 y 9 de julio, que será su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2018.

Temas a tratar

Cuestionado sobre los temas que tratará con Trump, con quien tendrá una reunión de trabajo bilateral, insistió en que lo principal es el arranque del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Aun así, admitió que "seguramente van a platicar sobre otros temas", al destacar que tanto Trump como él jugaban al béisbol cuando eran jóvenes.

Tampoco descartó hablar del tráfico de armas desde Estados Unidos y de "Rápido y Furioso", un operativo estadounidense de 2009 que consistió en introducir armas a México para rastrear a narcotraficantes y que el Gobierno actual pide esclarecer.

"Entonces podemos hablar del béisbol, podemos hablar de muchas cosas, de todo, sin confrontación porque es un encuentro político porque la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, la guerra, entonces es una relación amistosa y de trabajo", manifestó.

López Obrador dice que irá "con mucha dignidad"

Por otro lado, el presidente mandatario mexicano aseguró este sábado que en la reunión con su homólogo estadounidense representará a su país "con decoro y con mucha dignidad".

"Voy representándoles y no tengan duda, lo voy a hacer como ustedes lo merecen: con decoro y con mucha dignidad, haciendo valer la fortaleza de nuestra gran nación, México", expresó en un mensaje en video difundido a través de redes sociales.

López Obrador recordó que "el propósito del viaje es la entrada en vigor del tratado de libre comercio" entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que está vigente desde el pasado 1 de julio.

"Es un gran acuerdo, muy oportuno porque esto va a permitir reactivar la economía en nuestro país, que se generen empleos y que haya bienestar en nuestro pueblo", expresó desde su despacho en el Palacio Nacional.

Distintas miradas

Aunque empresarios mexicanos apoyan la visita de López Obrador a Trump para enviar señales a los inversionistas extranjeros, activistas de ambos lados de la frontera han criticado el encuentro.

Congresistas del Caucus Hispano de Estados Unidos enviaron esta semana una carta a Trump para exigirle que cancele su invitación a López Obrador, al acusarlo de politizar en líneas partidistas la relación de México con Estados Unidos.

En tanto, López Obrador descartó reunirse con grupos de migrantes en Estados Unidos pese a reconocer que recibió invitaciones de ellos, de congresistas, de académicos y de empresarios mexicanos que radican en ese país.