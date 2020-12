Peña Nieto conocía desvío de fondos públicos en México, según investigación

"No había posibilidades de que (el ex mandatario) no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala", afirmó la Unidad de Inteligencia Financiera del país norteamericano.

Así lo reveló la información aportada por el ex director de Pemex Emilio Lozoya, quien participó en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht.