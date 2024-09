Presidenta electa de México: En octubre iniciará la renovación del Poder Judicial

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que la renovación del Poder Judicial comenzará en octubre, una vez que ella asuma como mandataria, tras promulgarse la polémica reforma para que a partir de 2025 haya elecciones populares de jueces y la Suprema Corte.

"En octubre ya inicia el proceso de renovación del Poder Judicial porque así dice la reforma constitucional, entonces va a venir el proceso y lo que le toque al Ejecutivo hay que acompañarlo porque van a venir convocatorias, el Senado tiene que emitir su primera convocatoria en octubre", declaró en una conferencia de prensa.

La próxima mandataria negó las versiones que circulan entre columnistas de la prensa nacional y la oposición, que señalan que Sheinbaum en privado no está de acuerdo con la iniciativa que promulgó el domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por la incertidumbre jurídica y económica que conlleva.

"Hay esta idea que él no me permite ser, actuar distinto en la reforma del Poder Judicial, por ejemplo. Porque hay un deseo en nuestros adversarios que haya un rompimiento. Pero no puede haber un rompimiento si venimos construyendo juntos con muchos otros mexicanos y mexicanas este proyecto", sostuvo.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) anunció este martes que ampliará de forma indefinida la huelga contra la reforma, y algunos integrantes adelantaron la semana pasada que protestarían durante la investidura de Sheinbaum el 1 de octubre.

Pero la futura gobernante afirmó que "no hay tensión política" en México, a pesar de este paro y las manifestaciones que hubo en las últimas dos semanas para evitar la aprobación de la reforma en las cámaras de diputados y senadores, quienes votaron en sedes alternas ante las protestas.

"Por supuesto en que no estoy de acuerdo en que se haga de manera como se hizo (la manifestación), rompiendo vidrios. Nuestro movimiento siempre fue pacífico. Hay oposición, pero eso no quiere decir que haya tensión; es parte de la normalidad democrática, no tiene problema", expresó.

El Congreso de la Unión aún debe expedir la legislación secundaria y las reglas de la elección, que el Instituto Nacional Electoral (INE) organizará para junio de 2025, cuando se renovará en una primera elección extraordinaria el 50% de los juzgados y la totalidad de la Suprema Corte.