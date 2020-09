Mauricio Claver-Carone, asesor de Trump, es el primer presidente estadounidense del BID

Mauricio Claver-Carone, asesor para las Américas del mandatario estadounidense Donald Trump, fue elegido este sábado como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que el próximo 1 de octubre se convertirá en el primer líder de la institución que no proviene de Latinoamérica.

El abogado estadounidense de origen cubano, que desde hace dos años era el rostro visible de la política de Trump hacia Latinoamérica, triunfó en una votación secreta y por vía telemática de la Asamblea de Gobernadores del BID, a la que llegó como único candidato.

"Esta victoria es para Latinoamérica y el Caribe", dijo Claver-Carone en un comunicado poco después de su elección, que el BID confirmó en una nota de prensa. De esa forma, aludió a la polémica generada por su candidatura, que rompió con la tradición de situar siempre a un latinoamericano al frente de la institución multilateral con sede en Washington, una norma no escrita que se había cumplido durante los 61 años de historia del Banco.

Su elección puso fin a tres meses de debate sobre el relevo en el BID, presidido desde 2005 por el colombiano Luis Alberto Moreno, y al intento frustrado de varios países de aplazar la votación hasta marzo de 2021, cuando existe la posibilidad de que Trump -que nominó a Claver-Carone- haya abandonado el poder.

La Asamblea de Gobernadores del BID eligió a Mauricio J. Claver-Carone como Presidente por un período de cinco años que comienza el 1 de octubre de 2020. https://t.co/wH7aPK8auG pic.twitter.com/5J1uTgJLUP — Banco Interamericano de Desarrollo (@el_BID) September 12, 2020

Claver-Carone adelantó que permanecerá al frente del BID durante un único mandato de cinco años, a pesar de que las reglas del organismo le permiten la reelección, con la idea de "ayudar a recuperar económicamente a la región" de la crisis del Covid-19.

"Mi compromiso sigue siendo el mismo: trabajar con los países miembros del BID para diseñar una estrategia que fortalezca el banco, responda a las necesidades de la región, y cree oportunidades para una prosperidad y crecimiento económicos compartidos", aseguró en su comunicado.

El presidente electo prometió "trabajar incansablemente" una vez que asuma la batuta del organismo el 1 de octubre y "construir un equipo fuerte" que le permita "actuar en los temas prioritarios de la región".

Claver-Carone ha negado que su candidatura tuviera ninguna "intención imperialista" y ha defendido que el hecho de ser el primer presidente estadounidense de la institución ayudará a "renovar el interés" de EEUU por el BID.

23 VOTOS A FAVOR EN LA REGIÓN, VARIAS ABSTENCIONES

El jurista recibió 23 de los 28 votos de gobernadores de países de la región que necesitaba para hacerse con el cargo, además del 66,8 por ciento de apoyos de las 48 naciones miembros de la institución, según constataron fuentes del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

El proceso de voto fue secreto, a puerta cerrada y por vía telemática debido a la pandemia, y ni el BID ni la Casa Blanca confirmaron qué países respaldaron a Claver-Carone. Sin embargo, la Cancillería argentina aseguró en un comunicado que tanto Argentina como Chile, México, Perú y Trinidad y Tobago, más los países miembros de la Unión Europea (UE), decidieron abstenerse en la votación.

Las abstenciones sumaron el 31,23 por ciento de los votos totales emitidos y abarcaron un total de 16 países, según la Cancillería argentina, un dato que el BID no confirmó y al que el ex Presidente Ricardo Lagos (2000-2006) se refirió para opinar que la elección "careció de legitimidad", con quien coincidió el ex canciller Juan Gabriel Valdés.

El candidato de Trump gano la elección en el BID. Hubo 16 abstenciones latinoamericanas. Su legitimidad es poca. — Juan Gabriel Valdes (@jg_valdes) September 12, 2020

Aparte de Estados Unidos, la candidatura de Claver-Carone fue presentada por El Salvador, Guyana, Haití, Israel y Paraguay, y apoyaron su nombramiento también países como Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay.

La Unión Europea, que cuenta con 13 países miembros del BID, presionó junto a Argentina, México y Chile para posponer las elecciones hasta marzo de 2021 con el fin de que tuvieran lugar después de las presidenciales de noviembre próximo en EEUU, en las que Trump se juega un segundo mandato.

Sin embargo, Estados Unidos controla el 30 por ciento del poder de voto en la institución y tenía de su lado a numerosos países de la región casi desde que Claver-Carone anunció su candidatura en junio, por lo que los partidarios de retrasar las elecciones no llegaron al 25 por ciento del poder de voto que necesitaban para evitar que hubiera quórum en la reunión de la asamblea.

Este viernes, cuando esa realidad quedó clara, Argentina retiró a su candidato, Gustavo Béliz, que era el único que disputaba el puesto a Claver-Carone, después de que la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla abandonara también la carrera.