OMC: Inicio de la guerra comercial EE.UU.-China puede ser nefasto

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha comenzado, al menos en el plano político, alimentando una incertidumbre que podría tener efectos nefastos en la economía y el comercio mundiales y que hace que cualquier pronóstico sobre su evolución sea muy incierto, advirtió la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Políticamente debemos estar viendo su inicio (de la guerra comercial) y eso es exactamente lo que he pedido a los miembros (de la OMC) que intenten evitar", tuvo que reconocer el director general de la OMC, el brasileño Roberto Azevêdo, en una conferencia de prensa.

Enfatizó, sin embargo, que "técnicamente" esa situación todavía no es una realidad, puesto que ciertas medidas restrictivas anunciadas por Estados Unidos -y que afectan en particular a China- todavía no han empezado a aplicarse.

Azevêdo efectuó estos comentarios en la presentación a la prensa del informe anual de la OMC sobre las perspectivas comerciales mundiales, que pronostica un 4,4 por ciento de crecimiento del comercio mundial para este año, tres décimas menos que en 2017.

Sin embargo, el informe de la OMC reconoce que todos los pronósticos son "sumamente inciertos" debido a que la incertidumbre ha ganado terreno, no sólo por la guerra comercial en ciernes, sino también porque las tensiones geopolíticas se han disparado.

La incipiente guerra comercial fue lanzada por Estados Unidos con su anuncio de un alza de los aranceles al aluminio y el acero, en un 10 y 25 por ciento, respectivamente, al que siguió una medida similar que afectará a 1.300 productos de China que incluyen tecnología punta, a lo que el país asiático respondió con una serie de contramedidas.

El gobierno chino ha solicitado además en la OMC consultas a EE.UU. sobre ambas medidas, el primer paso de lo que se prevé será una larga batalla jurídica que tendrá que ser resuelta por separado por grupos de arbitraje de la organización, a menos que Washington rectifique.