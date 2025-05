OMS reduce presupuesto 2026-2027 por dificultades financieras

Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron este martes un presupuesto de 4.200 millones de dólares para el bienio 2026-2027, una cifra inferior a la inicialmente planeada debido a las dificultades financieras causadas entre otros factores por la salida de Estados Unidos, su principal contribuyente.

