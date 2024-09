Boric negó haber "candidateado" a Bachelet para liderar la ONU

El Presidente Gabriel Boric descartó haber "candidateado" a la exmandataria Michelle Bachelet para presidir como secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas.

En su intervención este martes ante la 79a Asamblea General de la ONU en Nueva York, el Mandatario indicó que "para estos desafíos y tantos más, no me cabe duda que es el posible liderazgo de una mujer, como señala el Acuerdo de la Convención del Futuro, que suscribimos hoy en la mañana, que provenga de nuestra América grande, según el criterio de rotación territorial de la ONU, el que podrá encabezar este proceso siguiendo la senda reformista de António Guterres".

Esto se interpretó como un posible apoyo a Michelle Bachelet, quien ya se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres y también como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Primero, sería de una irresponsabilidad y falta de respeto tremenda de mi parte anunciar candidaturas que no han sido conversadas. Lo que pasa es que en el Pacto del Futuro que se convino en las Naciones Unidas justamente antes de la Asamblea General, uno de los acuerdos a los que se llegó por parte de todos quienes firmamos ese pacto, que son la mayoría de los países, es que es deseable que en el próximo periodo el secretario general de la ONU sea una mujer", precisó el Jefe de Estado.

En esta línea, resaltó que "sería por primera vez en la historia, de los entonces 80 años de la ONU, que lo podría dirigir una mujer. Y por criterio territorial le toca a América Latina".

"Hoy día está António Guterres, que ha cumplido una destacada labor, él es de Portugal; antes estuvo, Ban Ki-moon, de Corea, y antes de eso Kofi Annan, de África. Entonces, tenemos la convicción de que es lo que corresponde", explicó

Finalmente, el Presidente reiteró que "nosotros no hemos levantado candidaturas, hay diferentes candidatas que pueden ser unos liderazgos tremendamente importantes, pero no nos corresponde a nosotros adelantar candidaturas".

Por su parte, la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, comentó que "hay que poner esto en contexto: desde hace ya varios años, hubo un movimiento a nivel global, de voces de mujeres principalmente, solicitando y haciendo campaña para que la próxima secretaria general sea una mujer. Lo que a nosotros nos parece importante, uno, es la representación de América Latina y el Caribe en este espacio multilateral, desde un liderazgo que en esa posición no hemos tenido desde (Javier) Pérez de Cuellar".

"Y lo segundo, es la importancia de consolidar liderazgos de mujeres a nivel global, que por supuesto existen en todas partes, en nuestra región y en nuestro país también", añadió.

BORIC POR YÁÑEZ: NO HAY CAMBIOS RESPECTO A LOS CRITERIOS

El Mandatario fue consultado respecto al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el próximo 1 de octubre y que, por criterio del Gobierno, éste debería dejar el cargo antes de dicha audiencia.

"La principal preocupación de Carabineros, y también del general Yáñez, es el combate a la delincuencia y esa tiene que ser la única prioridad de la institución, así lo entiende también el general Yáñez, por lo tanto, no hay cambios respecto a los criterios que ha establecido el Gobierno y los que hemos conversado también con el mismo general Yáñez", aseveró.

Por lo anterior, Boric afirmó que "Carabineros tienen que tener continuidad y hay un cuerpo de generales, y lo hemos conversado con el mismo general Yáñez, que no me cabe ninguna duda que comparten los mismos objetivos que ha liderado el general Yáñez durante los casi cuatro años que ha estado al mando de la institución. Yo en esto no me pierdo, lo que hay que hacer es fortalecer Carabineros y en esa misma lógica vamos a trabajar tanto nosotros como el general Yáñez, y son las conversaciones que hemos tenido permanentemente con él".

Aun así, no confirmó si el mandamás de la institución ya presentó su renuncia formal.

CANCILLER: LAS RELACIONES CON VENEZUELA ESTÁN EN UN PUNTO BAJO

Asimismo, el Jefe de Estado se refirió a la situación en Venezuela y reiteró su postura sobre la existencia de un fraude electoral, pero sin reconocer el triunfo del opositor Edmundo González.

El canciller Alberto van Klaveren dijo que "las relaciones que tenemos con Venezuela en este momento están en un punto extremadamente bajo. A nosotros lo que nos interesaría, efectivamente, es que pudiésemos tener una relación consular más sólida. Tenemos una gran preocupación por la situación de los venezolanos en Chile, que están en estos momentos sin atención consular, y estamos hablando de 700 u 800 mil personas. Esa es nuestra preocupación en este momento".