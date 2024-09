Nuevo revés para Yáñez: Tribunal rechazó recurso de reposición

Luego que se rechazara aplazar la audiencia de formalización en su contra, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sufrió un nuevo revés judicial, y es que este martes el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago descartó un recurso de reposición presentado por su defensa.

El lunes, la representación del mandamás de la policía uniformada solicitó reagendar la audiencia de formalización, prevista para el próximo 1 de octubre, debido a una complicación de salud que afecta a quien llevaba la causa hasta ahora. Sin embargo, ésta fue rechazada, argumentándose que ya existía un aplazamiento previo.

Ayer martes, se presentó un nuevo requerimiento para postergar la formalización, a través de un recurso de reposición, que solicitaba que se revirtiera el rechazo inicial, lo que finalmente también fue rechazado.

Esto, porque la eventual afectación al derecho a defensa "queda salvada si se considera que la patología que fundamentaría la suspensión es sabida con más de 20 días previos a la audiencia", según publicó La Tercera. Así como también consideró que "debe tenerse presente que en causa existen otros imputados quienes tienen derecho a ser juzgados en plazo razonable".

GOBIERNO MANTIENE EL "CRITERIO TOHÁ"

Por lo anterior, el general director deberá presentar su renuncia a más tardar el próximo lunes 30 de septiembre, de acuerdo al criterio fijado por el Gobierno, que señala que las autoridades que sean formalizadas deben dejar el cargo.

"Yo creo que las instituciones, por lejos, superan a las personas. Y las instituciones policiales, como la institución de Carabineros de Chile, es una institución permanente de la República. No tengo duda que esa es la principal preocupación del general Yáñez: el fortalecer y el proyectar la institución de Carabineros para el servicio esencial que cumple", declaró el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve.

Sobre la medida del Gobierno acerca de las renuncias, Monsalve indicó que "siempre los criterios finalmente los fija el Presidente de la República. Lo que me corresponde a mí es dar a conocer el criterio que está establecido y, hasta ahora, no ha sido modificado. Siempre esa es una prerrogativa del Presidente, pero si me preguntan hoy día si se está evaluando modificarlo, yo tendría que responderle que no".

Yáñez será formalizado por el delito de omisión de apremios ilegítimos en contexto del estallido social de 2019, tiempo en el cual ejercía como director nacional de Orden y Seguridad de la institución.

Desde la parte querellante, la abogada Karina Fernández criticó que "el discurso del Gobierno, en todo el marco de esta causa, ha olvidado absolutamente la importancia del deber de la justicia, del valor público de la justicia, y en especial de las víctimas. Acá también hay un tema de plazo razonable, que es importante y que ha sido atacado como derecho precisamente por este accionar dilatorio de la defensa".

"El criterio Tohá sólo vino a profundizar estas estrategias . No es mi deber tampoco pronunciarme sobre estas materias que tiene que ver con si renunciaba o no Yáñez en determinado momento, pero sí creo que este criterio solamente le ha otorgado más plazo a un general que dirige una institución tan relevante en nuestro país, frente a una imputación de estas características", añadió.