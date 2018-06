ONU pide seguir trabajando para combatir estereotipos del albinismo

Una experta en derechos humanos de la ONU pidió seguir trabajando para combatir los estereotipos en torno al albinismo, a pesar de ciertos progresos que se han hecho en la sensibilización con respecto a esta enfermedad.

Así lo declaró la relatora especial para los derechos humanos de las personas con albinismo, Ikponwosa Ero, en un comunicado con motivo del Día mundial de concienciación sobre esta condición genética, que se celebra este miércoles 13 de junio.

No one should be marginalized because of physical appearance. Find out more on Wednesday's Int'l Albinism Awareness Day: https://t.co/YAqHEKC6mC #NotGhosts pic.twitter.com/jnK30klMvZ