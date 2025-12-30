Australia confirma que padre e hijo acusados por el atentado en Sidney actuaron solos

La Policía de Australia confirmó este martes que Naveed Akram y su padre, Sajid Akram, actuaron solos en el atentado terrorista del 14 de diciembre en Sidney, por el que les acusan de haber matado a 15 personas que se encontraban en la turística playa de Bondi durante una celebración de la comunidad judía.

En una declaración ante la prensa, la comisionada de la Policía australiana, Krissy Barrett, explicó que llegaron a esta primera conclusión después de dos semanas de investigaciones, que incluyeron el intercambio de información con Filipinas, donde los sospechosos pasaron todo noviembre, y desde donde volaron a Sidney días antes del ataque.

"La Policía y sus socios de seguridad pueden confirmar hoy que la principal hipótesis de la investigación es que los dos presuntos perpetradores —un hombre de 50 años abatido por la Policía y su hijo de 24 años, actualmente preso— actuaron solos", subrayó.

La revisión de datos digitales, registros financieros y la cooperación internacional, no ha "arrojado evidencia que sugiera la existencia de una red terrorista más amplia involucrada en la planificación o ejecución de este ataque".

"No hay indicios de que estos individuos estuvieran bajo la dirección de ninguna organización externa", insistió Barrett.

Sobre el viaje a Filipinas, Australia confirmó que ambos sujetos permanecieron principalmente en la ciudad de Davao, y hasta ahora "no se ha hallado evidencia de que asistieran a campos de entrenamiento o recibieran instrucción militar formal durante ese tiempo".

Australia seguirá analizando el propósito exacto de ese viaje a Davao, capital de la isla de Mindanao, donde actúan varios grupos afines al Estado Islámico, según ha denunciado en varias ocasiones el Ejército de Filipinas.

Barrett informó que han presentado cargos adicionales contra Naveed Akram, quien ahora enfrenta un total de 59 cargos penales, incluyendo 15 cargos por asesinato y uno por terrorismo.

Estas informaciones se dan a conocer un día después de que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunciase que una comisión con "acceso total" hará una revisión independiente que determinará si la Policía pudo haber evitado el atentado, en medio de denuncias de familiares de las víctimas que piden mayor transparencia sobre el caso.

El exjefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana (ASIO) Dennis Richardson liderará esta revisión que evaluará si las agencias federales trabajaron "con la mayor eficacia posible" y las acciones que tomaron con la información que manejaban antes del ataque.

Se espera que Richardson presente un informe sobre sus hallazgos en abril de 2026.