Denuncian maltrato y matanza de miles de caballos de carreras en Australia

Autoridades australianas abrieron una investigación sobre la matanza y maltrato de miles de caballos retirados de las carreras, tras la divulgación de un video que muestra los golpes a los animales.

El registro, que es parte de una investigación que duró cerca de dos años, muestra cómo los caballos son golpeados y arrastrados hacia el matadero en los estados de Queensland y Nuevas Gales del Sur para producir carne de exportación a Europa, Japón y Rusia.

Las imágenes fueron grabadas con una cámara oculta, y se calcula que en Queensland al menos 300 caballos son sacrificados cada mes.

A special investigation reveals hundreds of racehorses are being sent to slaughterhouses in contravention of racing rules. WARNING: This video includes content which is distressing. #abc730 @caromeldrum @amy_donaldson #horseracing #racehorses pic.twitter.com/cXQkghuylu

"El maltrato de los animales es horrendo. Se ordenó a los inspectores que vayan al matadero Caboolture inmediatamente. Las denuncias de crueldad animal serán investigadas y se tomarán más acciones", dijo el ministro de Carreras de Queensland, Stirling Hinchliffe.

El sacrifico de estos animales no es ilegal, pero el reportaje expuso que la práctica es mucho más extendida en un país donde las leyes de protección animal son muy estrictas.

The mistreatment of animals is abhorrent. Inspectors have been ordered into a Caboolture abattoir immediately. Claims of animal cruelty will be investigated. Any further actions required will be taken. #7.30Report