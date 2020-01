Fuego, rayos, tormentas de arena, granizo e inundaciones: El "apocalipsis climático" que golpea a Australia

La naturaleza se ha ensañado en los últimos días con varias zonas de Australia, dejando tormentas de arena, tormentas eléctricas, inundaciones y granizos de gran tamaño en un país ya afectado por los destructivos incendios forestales que mantienen la alerta.

Si bien las fuertes lluvias que cayeron este lunes proporcionaron un leve alivio para los bomberos en algunas de las zonas devastadas por los siniestros y también a los agricultores del interior que sufren una de las peores sequías que afecta al país, el granizo causó severos daños en Canberra.

Las precipitaciones cayeron en la región de East Gippsland, una de las zonas más golpeadas por los fuegos en Victoria, mientras que la tormenta también llegó a la costa meridional y la cordillera Snowy Mountains, que han sido devastadas por las llamas, especialmente desde la Nochevieja.

En Canberra la caída de granizos del tamaño de pelotas de tenis causó daños en vehículos y árboles; mientras que en el oeste de Sidney las esferas eran más pequeñas, del tamaño de pelotas de golf.

Thousands of cars damaged by Canberra hail storm. Back windscreens not built like the front. pic.twitter.com/SswIGNJblO — Matt Roberts (@ABCcameramatt) January 20, 2020

happy birthday val! 30 mins ago it was 30c and sunny. #melbweather pic.twitter.com/Xnpt9OBbOw — Daniel (@firewaters) January 19, 2020

Hail destroying the trees at Parliament House.. poor gardeners pic.twitter.com/bHEES1yhHy — Tamsin Rose (@tamsinroses) January 20, 2020

Asimismo en las Montañas Azules, dos personas fueron hospitalizadas tras ser alcanzadas por rayos, aunque estas se encuentran en condición estable.

Two tourists have been hospitalised after they were struck by lightning in the Blue Mountains and rail services has been disrupted after wild weather sweeps across Sydney | @TheMattBungard @jennynoisehttps://t.co/oUJg7M4pqP pic.twitter.com/prgXA2Jl8x — The Sydney Morning Herald (@smh) January 20, 2020

En el estado nororiental de Queensland, fuertes vientos y tormentas han causado inundaciones en varias zonas aledañas a la ciudad de Brisbane, especialmente en la turística zona de Gold Coast.

[Fotos] Los koalas fueron los más afectados: Inundaciones provocaron problemas en parque de Australia #CooperativaContigo https://t.co/yi7nTTvw8g pic.twitter.com/ovS5vrntZi — Cooperativa (@Cooperativa) January 19, 2020

Por si fuera poco, el domingo se produjeron gigantescas tormentas de arena entre las ciudades del interior de Dubbo y Broken Hill.

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain 😔 pic.twitter.com/5VMLrFbrrT — Lucy Thackray (@LucyThack) January 19, 2020

Respecto a los siniestros, que hasta el momento han causado la muerte de 29 personas, este miércoles y jueves se espera un incremento de las temperaturas, por lo que se ha activado para esos días la alerta de peligro de incendios, antes de que vuelva a llover el viernes.