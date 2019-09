Incendio en laboratorio de genética provocó explosión de semen de ganado

Un incendio en un laboratorio de genética provocó una gran explosión en Victoria, Australia, esparciendo en el lugar semen de ganado.

El incidente en Yarram Herd Services destruyó muestras avaluadas en miles de dólares, informaron medios locales.

Unos 100 cilindros, que iban a ser usados para inseminación artificial en la cría de vacunos, explotaron y le tomó varias horas a Bomberos contener el fuego.

"El líquido dentro de los cilindros se estaba expandiendo rápidamente, y las tapas de los cilindros criogénicos estaban saliendo de la parte superior y disparándose como proyectiles desde el edificio", explicaron.

Desde la empresa, señalaron que quienes más sufren son los agricultores: "este es un daño significativo y tendrá un efecto en Yarram, especialmente después de la sequía que hemos experimentado en los últimos 12 meses".

Fire investigators on scene following a blaze that completely destroyed the Yarram Herd Services building last night. Cause of the fire is still being investigated. More on @WINNews_Gip #gippsnews pic.twitter.com/Kyx1X2phV6