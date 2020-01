Los incendios forestales obligan al cierre del aeropuerto de Canberra

El aeropuerto de Canberra, la capital de Australia, fue cerrado este jueves para vuelos comerciales debido a la amenaza de incendios forestales.

Las autoridades dijeron que los fuegos que amenazan el terminal aéreo, ubicado a 20 minutos en automóvil del centro de la ciudad, se habían intensificado después de aparecer por primera vez el miércoles.

Con la medida, en el aeropuerto operarán por ahora únicamente aviones que trabajan en el combate a los siniestros.

Canberra Airport terminal has not been evacuated. However, arriving and departing flights are affected. Please contact your Airline for up to date information.