Pareja fue sorprendida teniendo sexo en tribunales: Los pillaron y siguieron

Una joven pareja fue sentenciada a 60 horas de servicio comunitario en Australia, luego que los sorprendieran teniendo sexo tres veces en público, en el pasillo de una sala de tribunales.

Shameka Julie Leeding fue a declarar por un caso sin relación, el pasado 28 de junio, a un tribunal de la ciudad de Toowoomba. En esa ocasión, la acompañó su pololo Jake James Quinn y acabaron cometiendo actos indecentes, según medios locales.

Ese día, la joven de 19 años y el muchacho de 20 fueron captados por cámaras de seguridad, cuando empezaron a besarse "vigorosamente" a eso de las 9:40 de la mañana.

De acuerdo con la fiscalía local, la pareja empezó a tener relaciones sexuales ahí mismo, pues las cámaras grabaron a Leeding levantando su falda, sentándose sobre su pololo y moviéndose de arriba a abajo.

