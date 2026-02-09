Policía australiana dispersó manifestación contra el presidente israelí en Sídney

Una manifestación propalestina celebrada este lunes en el centro de Sídney derivó en enfrentamientos entre manifestantes y la policía australiana, en el marco de las protestas contra la visita oficial al país del presidente de Israel, Isaac Herzog.

Miles de personas permanecieron concentradas durante varias horas en las inmediaciones de la municipalidad local, donde la tensión fue en aumento después de que las autoridades ordenaran la dispersión del acto e impidieran que los manifestantes marcharan hacia el Parlamento regional, como estaba previsto inicialmente.

Los asistentes respondieron coreando consignas como "we will march" ("nos vamos a manifestar") y "this is not a police state" ("esto no es un Estado policial").

Según testigos y organizadores, la policía utilizó gas pimienta y caballos para empujar a la multitud, mientras se producían forcejeos y varias personas eran retenidas, aunque las autoridades no han confirmado si se produjo alguna detención.

El organizador del acto, el Grupo de Acción Palestina, calificó la actuación policial de "ataque brutal contra una protesta pacífica" y aseguró que los agentes ordenaron la dispersión mientras mantenían a los asistentes rodeados, impidiendo su salida.