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Tópicos: Mundo | Pacífico Sur | Nueva Zelanda

Chilena se hace viral al revelar su sueldo como trabajadora de limpieza en Nueva Zelanda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La joven aseguró que en temporada alta puede trabajar hasta 37 a la semana.

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Una chilena se volvió viral en redes sociales tras contar cuánto gana trabajando en labores de aseo en Nueva Zelanda, donde actualmente reside.

Se trata de Paulette Robles, quien explicó que se desempeña como housekeeper y que su sueldo le permite cubrir sus gastos, pagar cuentas y también ahorrar.

La joven aseguró que "yo gano 28, 18 dólares neozelandeses por cada hora y por contrato debo hacer como mínimo 30 horas a la semana".

Sin emargo, en temporada alta como el verano, puede trabajar más horas, llegando a cerca de 37 a la semana, y que el pago se realiza de forma semanal o quincenal, lo que es habitual en ese país.

En cuanto a sus ingresos, señaló que en la primera semana de enero obtuvo 936 dólares neozelandeses, equivalentes a poco más de 500 mil pesos chilenos, y 3.550 dólares en un mes, es decir, cerca de 1,8 millones de pesos.

Sobre su nivel de gasto, la chilena explicó que destina cerca de 428 dólares semanales, lo que incluye arriendo, alimentación, transporte, gimnasio y otros gastos personales. A esto se suman pagos quincenales, como el seguro del auto, y costos mensuales asociados a telefonía, servicios básicos y suscripciones.

En total, indicó que sus gastos mensuales rondan los 1.845 dólares neozelandeses, equivalentes a poco más de 950 mil pesos chilenos, cifra que, según afirmó, le permite mantener un equilibrio entre sus necesidades y sus ahorros.

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