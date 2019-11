Nueva Zelanda se disculpa 40 años después por su peor accidente aéreo

El gobierno de Nueva Zelanda se disculpó este jueves por los errores que desencadenaron el accidente aéreo más grave del país -del que este jueves se cumplen 40 años y en el que perdieron la vida 257 personas- y por los posteriores fallos cometidos durante las investigaciones de la tragedia de un vuelo para contemplar la Antártida.

"Después de 40 años, en nombre del gobierno, es momento de disculparse por las acciones de la aerolínea, por entonces controlada por el Estado, que causaron en última instancia la pérdida del avión y de sus seres queridos", expresó la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, ante los familiares de las víctimas congregados en un acto en la sede del Gobierno en Auckland.

El 28 de noviembre de 1979, un avión de Air New Zealand, que realizaba vuelos regulares de once horas a la Antártida para observarla desde el aire, despegó desde Auckland y se estrelló contra el monte Erebus, el segundo volcán más alto del continente helado.

Este vuelo, el TE901, era un servicio de lujo iniciado dos años antes que despegaba desde Auckland, sobrevolaba la Antártida y volvía a esta ciudad, haciendo escala en Christchurch.

No se había informado a los pilotos

La causa del accidente fue que no se informó a los pilotos del cambio en la ruta de vuelo introducida en la computadora del avión.

Durante la disculpa, Ardern recalcó que fue equivocada la manera en que el por entonces gobierno neozelandés abordó los dos informes oficiales sobre el accidente.

"Esa pérdida, en sí misma, fue enorme. Conmocionó a todo el país, (...) pero esa pérdida y dolor se agravaron (...) por los eventos que la siguieron", expresó la primera ministra.

En junio de 1980, el primer informe presentado concluyó que la "probable causa" de la tragedia fue un error de los pilotos, "investigación agravó el dolor de muchos familiares y fue particularmente devastador para las familias de los pilotos", aseveró Ardern.

Un segundo informe, presentado en abril de 1981 por una comisión especial, exculpó a los pilotos y achacó el accidente a que el avión volaba por debajo de la altura de seguridad y que reprogramaron el sistema de navegación de la aeronave sin informar a la tripulación.

La mayor polémica

Sin embargo, la mayor polémica fue que el juez al frente de esta segunda investigación determinó que los testigos presentados por la compañía aérea "conspiraron para aportar evidencias falsas" durante sus declaraciones ante la comisión.

La compañía no aceptó estas conclusiones y recurrió ante un tribunal de apelaciones, donde ganó ya que el jurado dictaminó que el juez de la comisión actuó fuera de su jurisdicción al denunciar la conspiración.

"Aunque no se impugnaron las conclusiones del juez en cuanto a la causa del accidente", recordó Ardern.

Air New Zeland se disculpó por primera vez en 2009, aunque sólo por su comportamiento posterior y no por el accidente en sí.

Este jueves, con motivo del 40 aniversario, la presidenta de la aerolínea, Therese Walsh, volvió a emitir una disculpa aunque esta vez de una manera más amplia.

"Me disculpo en nombre de la aerolínea porque hace 40 años no cumplió con su deber de velar por los pasajeros y su personal. Y también me disculpo en nombre de la aerolínea por la manera en que fueron tratadas las familias de los fallecidos tras el accidente", apuntó la presidenta acompañada por la primera ministra.