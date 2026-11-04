Caos financiero en Paraguay por cierre del popular Ueno Bank

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, renunció a su cargo, en medio del escándalo por la intervención por problemas de solvencia de Ueno Bank, cuya crisis afecta a miles de ahorristas y amenaza con extenderse al sector público e incluso al deporte.

Ueno comenzó a operar como banco en noviembre de 2023 y se convirtió, con una agresiva estrategia digital que facilitó la bancarización de miles de personas, en una de las marcas más reconocidas en el mercado local, hasta alcanzar 2,9 millones de clientes en junio pasado, en un país de 6,1 millones de habitantes.

Pero el martes, después de que expertos y congresistas pidieran durante meses información sobre la situación de la entidad, el BCP dispuso, "por unanimidad", iniciar un "procedimiento de resolución", tras "constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido", según un comunicado.

Horas después, Carvallo, quien antes de encabezar el instituto emisor estuvo desde 2023 al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno Bank-, comunicó que puso a disposición su cargo, aunque afirmó que "los hechos que se desencadenaron" exigieron su permanencia en el emisor.

Crisis financiera aborta viaje del presidente Peña

Luego, la noche del martes, la Presidencia paraguaya informó que el mandatario Santiago Peña no participará en la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra miércoles y jueves en Madrid, para "atender de manera directa los asuntos prioritarios del Estado".

Peña también solicitó en la red social X la renuncia del funcionario, en su primera reacción a la polémica que sobresaltó el amanecer de los paraguayos, y subrayó que lo ocurrido "es un caso particular".

Aunque en primer término el Banco Central habló de 15 días para restituir los fondos a los clientes, luego el mismo Carvallo hablaba de que Ueno Bank "ya no existe", lo que generó incertidumbre entre los clientes, registrándose protestas en torno a oficinas del malogrado banco.

"Si yo le dejo (al cliente) seguir usando la tarjeta de crédito (u otros servicios) va a generar (obligaciones) contra alguien que ya no existe, porque el banco ya no existe", argumentó.

Según el Central, el proceso contra Ueno prevé la designación de interventores de la Superintendencia de Bancos y la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos 38.622 dólares actuales) "por persona física o jurídica".

Ya en horas de la tarde, el BCP anunció que hará, "en la brevedad", un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.675 dólares) a quienes tengan depósitos.

Pero la preocupación se centra en las cuentas de unos 32.000 pensionados y en los 355 millones de dólares que el estatal Instituto de Previsión Social (IPS) invirtió en esa entidad. También la Administración Nacional de Electricidad (Ande) mantiene en la entidad unos 46 millones de dólares de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán y otros 36.000 millones de guaraníes (6 millones de dólares) propios, dijo su presidente, Miguel Báez, al diario ABC Color.

El cese de operaciones de Ueno golpeó igualmente la cotidianidad de jubilados, emprendedores e incluso a estrellas de fútbol local, tras conocerse que un "gran porcentaje" maneja sus recursos en Ueno. La ola también podría alcanzar a los seleccionados nacionales, dijeron fuentes deportivas, y la etapa mundial del Rally que Paraguay organiza desde 2025.