El joven conductor de una app de viajes en Paraguay grabó el momento en que unas pasajeras, en aparente estado de ebriedad, lo acosaron durante un traslado. Una de las mujeres comenzó con toqueteos, pero él se negaba a sus insistentes insinuaciones por lo que ella terminó insultándolo: "No me vayas a empujar, si yo no te voy a acosar, maricón. ¿Por qué eres así? No te vamos a violar. ¿O no te gustan las mujeres? (…) Eres un amargado, no debes ser así", le dijeron. La denuncia causó revuelo y ya fue elevada a las autoridades correspondientes en su país.

