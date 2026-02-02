Paraguay: 37 años del fin del "Stronato" bajo fuego por intentos de blanquear la dictadura

Paraguay conmemora este lunes los 37 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) con el debate sobre el legado de su mandato aún vivo, y en medio de los llamados de activistas de derechos humanos y políticos de oposición a no caer en la "relativización" de sus crímenes.

"En general, el legado de Stroessner está marcado por crímenes de lesa humanidad e impunidad, por una fractura de la sociedad paraguaya que aún no ha sido sanada", dijo a EFE el secretario ejecutivo de la ONG Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón.

Cifras de horror

En su informe 'Ventanas Abiertas', de febrero de 2023, Codehupy denunció que al menos 19.862 personas fueron detenidas en el marco de la represión del 'Stronato' entre 1954 y 1989. De este total, solo 90 personas apuntaron no haber sido torturadas durante el cautiverio.

El número de personas a las que se violaron los derechos de manera directa e indirecta durante el mandato de Stroessner, siempre de acuerdo al informe, se eleva a 128.076.

Es por ello que Leguizamón criticó a quienes han reivindicado en las últimas semanas este periodo de la historia paraguaya.

"Esta relativización viene de un proyecto político que solo piensa en sus intereses individuales", apuntó.

Polémica oficial

Sin mencionarlo, Leguizamón hizo referencia al jefe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, que a mediados de enero pasado calificó a Stroessner de "presidente constitucional", al tiempo que restó importancia a las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad al apuntar que "mató menos que los gobiernos liberales" del país.

"Es preocupante", dijo al respecto de este tipo de ideas el senador opositor Eduardo Nakayama.

"La relativización de una dictadura como la de Stroessner duele porque se comete una desinformación deliberada, tenemos que ser muy enfáticos en los errores del pasado para no repetirlos", agregó.

Duarte Penayo es hijo del expresidente paraguayo Nicanor Duarte (2003-2008).

Nakayama también señaló que la Justicia de Paraguay ha sido ineficaz "en impartir justicia y retrotraer el manto de impunidad" de esa época, que calificó como "la más oscura" de la historia política del país.

Mito económico

Asimismo, desestimó el relato oficial de la época, que hablaba de un gran desarrollo económico de Paraguay bajo el mandato de Stroessner.

"Dejó un Paraguay con la menor infraestructura y el menor PIB de los países del Mercosur, son tan grandes las diferencias con los vecinos que aún nos cuesta alcanzarlos pese a que hemos crecido cinco veces", dijo.