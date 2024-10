Corea del Norte destruye carreteras que la conectan con el Sur y Seúl dispara en la frontera

Corea del Norte destruyó este martes varios tramos de carreteras que conectan su territorio con el Sur, según informó el Ejército surcoreano, que realizó disparos al sur de la frontera en respuesta a las detonaciones.

"Corea del Norte ha detonado partes de las carreteras de Gyeongui y de Donghae en la Línea de Demarcación Militar alrededor de mediodía", señaló en un comunicado el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS).

🇰🇵🇰🇷SEOUL (@CNN) — South Korean military releases new video of North Korea blowing up 2 road / railways that used to connect the Koreas.



CNN Story: https://t.co/VXH8iZVrcd pic.twitter.com/x8wF2JhfS6