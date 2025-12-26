Kim Jong-un ordenó aumentar la producción de misiles para reforzar la disuasión

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió aumentar la capacidad de producción de misiles en el país para reforzar la disuasión militar y "satisfacer las demandas prospectivas de las fuerzas de misiles y artillería del Ejército Popular de Corea", recoge este viernes la agencia estatal norcoreana KCNA.

El mandatario "subrayó la necesidad de elaborar el plan de producción para 2026 de forma orientada al desarrollo para satisfacer las necesidades prospectivas en el funcionamiento de las fuerzas estatales de misiles y artillería", durante una visita a las principales empresas de la industria de municiones, detalla la agencia.

Kim avanzó que el próximo Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (WPK), que la inteligencia surcoreana prevé que sea celebrado en febrero, decidirá la construcción de nuevas fábricas de municiones.

"En particular, el sector de producción de misiles y proyectiles es de suma importancia para reforzar la capacidad de disuasión", destacó el líder norcoreano.

La noticia llega después de que Kim visitara esta semana una fábrica donde inspeccionó el progreso en la construcción de un nuevo submarino de propulsión nuclear equipado con misiles guiados, además de supervisar una prueba con misiles antiaéreos que, según KCNA, pueden alcanzar objetivos a 200 kilómetros de altura.

En junio, Corea del Norte dijo que el 9º Congreso del WPK marcará un "punto de inflexión" en el desarrollo nacional y del partido, al tiempo que se espera que de él surjan decisiones como un nuevo plan quinquenal de desarrollo económico.

También se espera que el país desvele su estrategia en política exterior, mientras el régimen continúa calificando a Corea del Sur como un "Estado hostil".

En los últimos meses, sin embargo, ha moderado ligeramente su retórica hacia Washington, en medio de la voluntad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mantener una cumbre con Kim el próximo año.