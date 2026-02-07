Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.4°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo

Perú conmemoró Día de la Amistad con Chile y resaltó la voluntad de cooperación regional

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano destacó la fecha de unidad entre ambos países, enfatizando los nexos históricos, económicos, culturales y de trabajo conjunto.

Las autoridades del país vecino manifestaron su deseo de seguir profundizando una conexión basada en la integración, compartiendo la aspiración de avanzar hacia el progreso y bienestar de sus poblaciones.

Perú conmemoró Día de la Amistad con Chile y resaltó la voluntad de cooperación regional
 X/CancilleriaPeru

La celebración anual de la fraternidad bilateral, establecida en 2022, busca resaltar la tradición de entendimiento, diálogo constante y buena vecindad que define el vínculo binacional.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Perú resaltó este sábado sus vínculos históricos con Chile y afirmó su voluntad de fortalecer su relación con base a la cooperación y el trabajo en una agenda común que beneficie a sus poblaciones "y contribuya a la estabilidad y prosperidad de la región".

"Hoy 7 de febrero, conmemoramos el Día de la Amistad Peruano-Chilena, fecha en la que resaltamos los lazos históricos, económicos, culturales y de cooperación que nos unen", señaló un mensaje publicado por el ministerio peruano de Relaciones Exteriores en la red social X.

Añadió que ambos países renuevan su "voluntad de seguir profundizando una relación basada en la integración, con el deseo compartido de avanzar juntos hacia el desarrollo y bienestar" de sus pueblos.

Con motivo del día de la amistad bilateral, que se instituyó en 2022, el jueves pasado se colocó una ofrenda floral ante el monumento en Lima del contralmirante peruano Manuel Villar, que comandó la escuadra aliada peruano-chilena durante el combate de Abtao, del 7 de febrero de 1866.

Esa ceremonia fue presidida por el vicecanciller peruano, Félix Denegri, y simbolizó "el histórico vínculo de amistad y cooperación" que une a ambos países, según destacó ese día el ministerio de Exteriores antes de resaltar la agenda común y su intención de contribuir a la estabilidad regional.

El Día de la Amistad Peruano-Chilena fue instituido "con el objetivo de poner en valor los históricos vínculos de cooperación, diálogo y buena vecindad que caracterizan la relación bilateral", remarcó la cancillería en ese momento.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada