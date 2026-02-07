Perú conmemoró Día de la Amistad con Chile y resaltó la voluntad de cooperación regional

Perú resaltó este sábado sus vínculos históricos con Chile y afirmó su voluntad de fortalecer su relación con base a la cooperación y el trabajo en una agenda común que beneficie a sus poblaciones "y contribuya a la estabilidad y prosperidad de la región".

"Hoy 7 de febrero, conmemoramos el Día de la Amistad Peruano-Chilena, fecha en la que resaltamos los lazos históricos, económicos, culturales y de cooperación que nos unen", señaló un mensaje publicado por el ministerio peruano de Relaciones Exteriores en la red social X.

Añadió que ambos países renuevan su "voluntad de seguir profundizando una relación basada en la integración, con el deseo compartido de avanzar juntos hacia el desarrollo y bienestar" de sus pueblos.

Con motivo del día de la amistad bilateral, que se instituyó en 2022, el jueves pasado se colocó una ofrenda floral ante el monumento en Lima del contralmirante peruano Manuel Villar, que comandó la escuadra aliada peruano-chilena durante el combate de Abtao, del 7 de febrero de 1866.

Esa ceremonia fue presidida por el vicecanciller peruano, Félix Denegri, y simbolizó "el histórico vínculo de amistad y cooperación" que une a ambos países, según destacó ese día el ministerio de Exteriores antes de resaltar la agenda común y su intención de contribuir a la estabilidad regional.

El Día de la Amistad Peruano-Chilena fue instituido "con el objetivo de poner en valor los históricos vínculos de cooperación, diálogo y buena vecindad que caracterizan la relación bilateral", remarcó la cancillería en ese momento.