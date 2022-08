Castillo llamó a "la más amplia unidad" y pidió "voltear la página" por investigaciones en su contra

El presidente de Perú, Pedro Castillo, hizo un llamado este domingo "a la más amplia unidad" e instó a la sociedad y a la clase política del país a "voltear la página" ante la escalada de tensión que atraviesa su gestión producto de la apertura de una sexta investigación fiscal preliminar en su contra.

"Llamo a la más amplia unidad. Volteemos la página, como siempre hemos hecho", declaró el mandatario durante su visita al céntrico departamento de Huánuco por el 483 aniversario de la fundación española de la capital regional.

El jefe de Estado afirmó ser "un hombre demócrata y respetuoso de las instituciones y la gobernabilidad" y reiteró que seguirá "de pie y firme" a pesar "de los golpes bajos".

"Nosotros no vamos a quebrarnos por más piedras que nos pongan en el camino, vamos a seguir adelante y defendiendo al pueblo peruano. He recibido el mandato de este pueblo sin ningún chantaje, he recibido el mandato de este pueblo democrática y libremente en las urnas", subrayó.

LA APERTURA DE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN

Castillo dio estas declaraciones tras vivir una de las semanas más largas desde que llegó a la Presidencia en julio del año pasado, luego de que la Fiscalía de la Nación abriera el jueves una sexta investigación en su contra, esta vez por presuntas irregularidades en licitaciones de obras en su región natal de Cajamarca.

El anuncio de esta nueva pesquisa preliminar llegó un día después de que su cuñada Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama y a la que crió como una hija, se entregó a la Justicia tras una orden de detención preliminar en su contra.

Con la apertura de esta nueva investigación fiscal, que también incluye al ministro de Transportes, Genier Alvarado, la Fiscalía ya suma seis investigaciones contra Castillo, pese a que la Constitución peruana solo permite acusar al mandatario en funciones por traición a la patria y por impedir elecciones.

Esta es la quinta vinculada a su gestión y parte de la presunción de que él es la cabeza de una organización corrupta que presuntamente actúa dentro del Ejecutivo.

Castillo afirmó esta semana ser víctima de una "confabulación entre el Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático" y "tomar el poder de manera ilegal"; declaraciones que fueron rechazadas tanto por el Poder Judicial como el Legislativo.

Durante su discurso en Huánuco, el gobernante saludó a "los hermanos países de América Latina, que acaban de solidarizarse con nosotros por la forma como estamos viviendo en el Perú".

El mandatario se refirió así al comunicado conjunto que divulgaron el sábado los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador y México, en el que expresaron su "solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas" en Perú e invitaron a "todas las instituciones y fuerzas políticas" del país "a fortalecer el diálogo político, como herramienta para superar la actual coyuntura".